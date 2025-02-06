Айтишника уволили с работы за «экстрасенсорные способности»

The Telegraph: В Лондоне айтишник рассказал коллеге о вещем сне и был уволен

В Лондоне, Великобритания, айтишника, называющего себя экстрасенсом, уволили за преследование коллеги. Об этом пишет The Telegraph.

Эльрих Доде работал аналитиком в IT-компании Computacenter с 2008 года и утверждал, что обладает экстрасенсорными способностями, в том числе видит пророческие сны. По словам мужчины, в 2021 году ему стали сниться сны о незнакомке по имени Ванесса. А через год в его компании появилась женщина с таким же именем — Ванесса де Соуза. Доде объяснил, что через неделю после знакомства с новой коллегой ему приснилось, что она и есть та Ванесса, что преследовала его во снах, — его судьба.

В октябре Доде решил рассказать о вещем сне Де Соузе. Он стал писать ей письма, где в частности заявлял, что «находится в ловушке ее запаха». Мужчина сетовал, что Де Соуза не разговаривает с ним, и посвящал ей песни и поэмы. Устав от ухаживаний Доде, женщина рассказала о происходящем руководству. Начальник «экстрасенса» счел его поведение сексуально навязчивым.

После увольнения Доде подал на Computacenter суд. Он заявил, что решение руководства — дискриминация его убеждений. Однако суд постановил, что уверенность Доде в собственных сверхъестественных способностях не относится к проявлениям религиозной и философской свободы, которая должна защищаться.

Ранее 72-летний мужчина из США по имени Филипп заявил, что его отец Лью Смит, который был экстрасенсом, теперь дает ему советы с того света. «Фокус в том, чтобы верить, что это не ваш собственный разум разговаривает сам с собой, а что вы действительно получаете информацию со стороны», — объяснил Филипп.

