Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:19, 6 февраля 2025Из жизни

Айтишника уволили с работы за «экстрасенсорные способности»

The Telegraph: В Лондоне айтишник рассказал коллеге о вещем сне и был уволен
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Лондоне, Великобритания, айтишника, называющего себя экстрасенсом, уволили за преследование коллеги. Об этом пишет The Telegraph.

Эльрих Доде работал аналитиком в IT-компании Computacenter с 2008 года и утверждал, что обладает экстрасенсорными способностями, в том числе видит пророческие сны. По словам мужчины, в 2021 году ему стали сниться сны о незнакомке по имени Ванесса. А через год в его компании появилась женщина с таким же именем — Ванесса де Соуза. Доде объяснил, что через неделю после знакомства с новой коллегой ему приснилось, что она и есть та Ванесса, что преследовала его во снах, — его судьба.

В октябре Доде решил рассказать о вещем сне Де Соузе. Он стал писать ей письма, где в частности заявлял, что «находится в ловушке ее запаха». Мужчина сетовал, что Де Соуза не разговаривает с ним, и посвящал ей песни и поэмы. Устав от ухаживаний Доде, женщина рассказала о происходящем руководству. Начальник «экстрасенса» счел его поведение сексуально навязчивым.

Материалы по теме:
«Я не ожидал, что люди все равно предпочтут ложь» Как медиум разоблачил коллег и чуть не поплатился за это жизнью
«Я не ожидал, что люди все равно предпочтут ложь»Как медиум разоблачил коллег и чуть не поплатился за это жизнью
16 апреля 2022
Как колдуют современные ведьмы? Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
Как колдуют современные ведьмы?Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
19 декабря 2024

После увольнения Доде подал на Computacenter суд. Он заявил, что решение руководства — дискриминация его убеждений. Однако суд постановил, что уверенность Доде в собственных сверхъестественных способностях не относится к проявлениям религиозной и философской свободы, которая должна защищаться.

Ранее 72-летний мужчина из США по имени Филипп заявил, что его отец Лью Смит, который был экстрасенсом, теперь дает ему советы с того света. «Фокус в том, чтобы верить, что это не ваш собственный разум разговаривает сам с собой, а что вы действительно получаете информацию со стороны», — объяснил Филипп.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина расправы внучки экс-мэра Самары над дедушкой и бабушкой

      Россиян предупредили о раннем пробуждении медведей из-за теплой зимы

      Под Москвой подростка с инвалидностью избили на камеру за желание завести друзей

      Айтишника уволили с работы за «экстрасенсорные способности»

      Помощники Трампа решили смягчить предложения президента по Газе

      В МИД Китая осудили позицию Трампа по Газе

      Дуда поддержал возбуждение дела о госперевороте против премьера Польши

      Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

      В российском регионе нашли яичный картель

      «Еще на бронтозавра вместе охотились». В Лондоне рассказали о тысячелетней связи с Украиной и женитьбе на киевских принцессах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше