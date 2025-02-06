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14:08, 6 февраля 2025Культура

Бен Стиллер опроверг получение денег за поездку на Украину

Актер Бен Стиллер заявил, что ему не платили за поездку на Украину к Зеленскому
Андрей Шеньшаков

Фото: Reuters

Актер и режиссер Бен Стиллер, известный по комедиям нулевых, а также франшизе «Ночь в музее», посетил Украину с гуманистическими целями и организовал поездку за свой счет. Об этом артист написал в соцсети X (бывший Twitter).

Стиллер, комментируя публикации в социальных сетях о том, что агентство USAID заплатило ему четыре миллиона долларов за визит в Киев, заявил, что оплачивал все из личных денег, а поехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским только ради благой миссии.

«Абсолютная ложь. Это информации от российских медиа, просто фейк. Я выложил за эту гуманистическую поездку деньги из собственного кармана и никто мне не платил», — написал Бен.

Накануне в сети появились слухи о том, что скандально известное агентство USAID, которое сейчас подверглось критике в США за нецелевое расходование бюджета страны, платило голливудским знаменитостям миллионы долларов за их визиты на Украину в разгар специальной военной операции. Помимо Стиллера, в списке упоминались Анджелина Джоли и другие звезды.

Ранее Зеленский рассказал о приезде Стиллера на Украину. По его словам, актер посетил город Ирпень, а также поселок Макаров в Киевской области.

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