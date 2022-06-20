Зеленский рассказал о визите голливудского актера на Украину

Зеленский сообщил, что американский актер и продюсер Бен Стиллер посетил Украину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что американский актер и продюсер Бен Стиллер посетил Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети главы государства.

По его словам, Стиллер посетил город Ирпень и поселок Макаров в Киевской области. Зеленский отметил, что голливудский актер, прибывший в страну в качестве посла доброй воли ООН, и представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на Украине Каролина Лидхольм Биллинг побывали в «разрушенных кварталах Ирпеня», где пообщались с местными жителями. Помимо этого, Зеленский рассказал, что провел личную встречу со Стиллером.

Ранее сообщалось, что Стиллер приехал в Польшу на границу с Украиной, чтобы встретиться с украинскими беженцами. По словам актера, накануне Всемирного дня беженца 20 июня он захотел встретиться с семьями, на жизнь которых повлиял конфликт.

