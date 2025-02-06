Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 6 февраля 2025Мир

Большинство американцев усомнились в решениях Маска

YouGov: 52 процента американцев не доверяют Маску в вопросах пересмотра бюджета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Большинство американцев не доверяет возглавляющему ведомство по повышению эффективности американского правительства (Department of Government Efficiency; DOGE) предпринимателю Илону Маску в вопросах пересмотра бюджетных расходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Исследование показало, что 52 процента жителей США выступают против того, чтобы Маск мог отменять утвержденные Конгрессом расходы бюджета на правительственные программы и нужды. Из них 40 процентов выразили предпринимателю полное недоверие, еще 12 процентов «не сильно» доверяют миллиардеру.

Полное доверие Маску выразили лишь 18 процентов опрошенных.

Ранее Илон Маск сообщил, что намерен «повысить эффективность» американских военных расходов в рамках нового департамента по повышению эффективности правительства США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Захарова заявила о готовности Европы подобострастно прогнуться под Трампа

      На Украине поблагодарили Азербайджан за помощь

      Лучшая подруга Ирины Шейк в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше