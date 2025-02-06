Финская Tikkurila избавилась от заводов в Санкт-Петербурге

Финский производитель красок Tikkurila продал заводы в Санкт-Петербурге

Финская компания по производству лакокрасочной продукции Tikkurila Oyj продала свои заводы в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «РБК».

С 5 февраля единственным владельцем петербургского ООО «Тиккурила» является московское АО «Смартбизнесгрупп». До этого ООО полностью принадлежало финской компании. «Тиккурила» управляла всем бизнесом Tikkurila Oyj в России, в частности двумя лакокрасочными заводами в Северной столице.

По данным издания, АО «Смартбизнесгрупп» было зарегистрировано в сентябре 2024 года. Компания специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве.

В июне 2022 года Tikkurila заявила о намерении покинуть российский рынок. В сентября прошлого года стало известно, что продукция компании будет продаваться в России под новым брендом Tikkivala. Ребрендинг должен завершиться к концу 2025 года.