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04:00, 6 февраля 2025Ценности

Фото 53-летней ведущей с задранной ногой впечатлило фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Аманда Холден

Аманда Холден. Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала откровенное фото и впечатлила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость поделилась снимками с закрытой вечеринки, которая проходила на яхте в Дубае. Так, на одном размещенном фото Холден предстала в бежевых туфлях и платье ярко-розового цвета, оформленном глубоким декольте и высоким разрезом. Она позировала с задранной вверх ногой, лежа на кушетке.

Поклонники оценили фотосессию телезвезды в комментариях под постом. «Потрясающая. Совершенные ноги и тело», «Шикарные ноги», «Великолепная», «Шикарный наряд», «Ты уверена, что тебе 53? Выглядишь на 20», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден показала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае.

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