Генпрокуратура заявила об установлении факта геноцида народов СССР в Херсонской области

Генпрокуратура рассказала о геноциде советских людей в Херсонской области

По поручению генерального прокурора Игоря Краснова региональная прокуратура направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР в Херсонской области. Об этом в четверг, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным ведомства, оккупация региона в годы Великой Отечественной войны длилась с августа 1941 года по 13 марта 1944 года. За время пребывания немецко-фашистских войск в регионе были совершены массовые расправы над советскими военнопленными и мирным населением. Всего за годы фашистской оккупации от голода, инфекций и расстрелов погибли свыше 70 тысяч человек.

Отмечается, что фашистские захватчики преднамеренно уничтожали социальную, промышленную и сельскохозяйственную инфраструктуру региона, учебные заведения, музеи, исторические памятники. Общая сумма причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысила 8 триллионов рублей.

Заявление подано в Херсонский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации.

4 февраля ФСБ показала посвященные 80-летию Ялтинской конференции архивные документы.