Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:23, 6 февраля 2025Силовые структуры

Генпрокуратура заявила об установлении факта геноцида народов СССР в Херсонской области

Генпрокуратура рассказала о геноциде советских людей в Херсонской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По поручению генерального прокурора Игоря Краснова региональная прокуратура направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР в Херсонской области. Об этом в четверг, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным ведомства, оккупация региона в годы Великой Отечественной войны длилась с августа 1941 года по 13 марта 1944 года. За время пребывания немецко-фашистских войск в регионе были совершены массовые расправы над советскими военнопленными и мирным населением. Всего за годы фашистской оккупации от голода, инфекций и расстрелов погибли свыше 70 тысяч человек.

Отмечается, что фашистские захватчики преднамеренно уничтожали социальную, промышленную и сельскохозяйственную инфраструктуру региона, учебные заведения, музеи, исторические памятники. Общая сумма причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысила 8 триллионов рублей.

Заявление подано в Херсонский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации.

4 февраля ФСБ показала посвященные 80-летию Ялтинской конференции архивные документы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина увольнения Борисова с поста главы «Роскосмоса»

      Дуда поддержал возбуждение дела о госперевороте против премьера Польши

      В российском регионе при сортировке мусора нашли боеприпас

      Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

      В российском регионе нашли яичный картель

      Автобус влетел в столб в российском городе

      «Еще на бронтозавра вместе охотились». В Лондоне рассказали о тысячелетней связи с Украиной и женитьбе на киевских принцессах

      Российская олимпийская чемпионка попала в больницу. У нее обнаружили тяжелое заболевание

      Подозреваемая в расправе над экс-мэром Самары внучка употребляла наркотики

      В США выступили против закрытия оскандалившегося агентства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше