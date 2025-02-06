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12:16, 6 февраля 2025МирЭксклюзив

Американист объяснил заявления о готовящемся импичменте Трампа

Политолог Блохин: Демократы США говорят об импичменте Трампа для резонанса в СМИ
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Члены Демократической партии США говорят о готовящемся импичменте президенту США Дональду Трампу для резонанса в медиа и поддержки негативного образа Республиканской партии в СМИ, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил заявления о планах вынести импичмент 45-му и 47-му главе Белого дома.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин заявил о намерении обсудить вынесение импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

«Это третья попытка импичмента Трампу, которая со стопроцентной гарантией обречена на провал. Импичмент возможен при консенсусе элит: позицию против президента должны занять и Республиканская, и Демократическая партии. Этого консенсуса нет. Демократы, которые проиграли, ненавидят Трампа, а республиканцы за Трампа стоят горой. Более, того у республиканцев большинство в Конгрессе», — подчеркнул Блохин.

Цель единственная — поддерживать антитрамповский дискурс в медиапространстве

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

5 февраля Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Политик отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.

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