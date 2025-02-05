Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:35, 5 февраля 2025Мир

В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

Конгрессмен Грин заявил, что предложит вынести Трампу импичмент
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин предложит обсудить вынесение импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявил политик во время заседания законодательного органа, трансляция которого велась на официальном сайте.

«Работа для объявления импичмента президенту Трампу уже началась. Я объявляю, что внесу законопроект об импичменте против него за гадкие предложения и подлые деяния», — отметил конгрессмен.

По мнению Грина, Трамп заслуживает отстранения от власти за свои недавние заявления в отношении сектора Газа.

Ранее Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Политик отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.

Кроме того, республиканец указал на то, что США готовы взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся боеприпасов, разровнять территорию и демонтировать разрушенные здания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев выделил миллион долларов Украине

      На российской ферме взорвался украинский беспилотник

      Россияне пожаловались на парную и грибы в подъезде

      Во Франции заявили о причастности украинской компании к вмешательству в выборы в Румынии

      Россия и Белоруссия предупредили о мерах реагирования на акты агрессии против них

      Договор о Союзном государстве описал механизм противодействия санкциям

      В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

      Банк России сообщил о снижении прогноза по ключевой ставке в 2025 году

      У Changan оторвало бампер при буксировке

      Россия сможет применять ядерное оружие в ответ на агрессию против себя и Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше