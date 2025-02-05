В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

Конгрессмен Грин заявил, что предложит вынести Трампу импичмент

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин предложит обсудить вынесение импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявил политик во время заседания законодательного органа, трансляция которого велась на официальном сайте.

«Работа для объявления импичмента президенту Трампу уже началась. Я объявляю, что внесу законопроект об импичменте против него за гадкие предложения и подлые деяния», — отметил конгрессмен.

По мнению Грина, Трамп заслуживает отстранения от власти за свои недавние заявления в отношении сектора Газа.

Ранее Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Политик отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.

Кроме того, республиканец указал на то, что США готовы взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся боеприпасов, разровнять территорию и демонтировать разрушенные здания.