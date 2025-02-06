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16:08, 6 февраля 2025Экономика

Китай обвинил США в односторонней травле

«Синьхуа»: Китай пообещал защищаться от односторонней травли со стороны США
Кирилл Луцюк

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Китай примет меры для защиты своих прав и интересов от односторонней травли, которую устроили США. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. Его процитировало агентство «Синьхуа».

Он заявил, что решение США ввести в одностороннем порядке дополнительные пошлины серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). В Минкоммерции Китая назвали это типичным проявлением унилатерализма (доктрина односторонних действий) и торгового протекционизма.

Хэ Юнцянь заявил, что такая политика Вашингтона серьезно подрывает многостороннюю торговую систему, нарушает стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок и усугубляет напряженность в мировой торговле.

Ранее сообщалось, что Пекин надеется предотвратить развязывание глобальной торговой войны, возвратившись к тем договоренностям, которых удалось добиться во время первого президентского срока нынешнего президента США Дональда Трампа. Кроме того, в КНР возлагают большие надежды на переговоры в рамках ВТО.

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