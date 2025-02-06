Лучшая подруга Ирины Шейк в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

Модель Стелла Максвелл в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 9,3 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк предстала перед камерой в черном наряде. Она надела бюстгальтер, мини-юбку из перьев и чулки с подвязками. Также 34-летняя знаменитость распустила волосы, выделила глаза черной подводкой и нанесла коричневые тени на веки.

При этом на одном из кадров она лежала на боку на диване с открытым ртом, поместив руку на шею. На другом фото модель позировала на спине, засунув большой палец под юбку.

В январе парикмахер и стилист Игги Росалес показал Стеллу Максвелл полуобнаженной во время укладки.