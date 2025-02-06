Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:31, 6 февраля 2025Ценности

Лучшая подруга Ирины Шейк в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

Модель Стелла Максвелл в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Стелла Максвелл

Стелла Максвелл . Фото: @stellamaxwell

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 9,3 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк предстала перед камерой в черном наряде. Она надела бюстгальтер, мини-юбку из перьев и чулки с подвязками. Также 34-летняя знаменитость распустила волосы, выделила глаза черной подводкой и нанесла коричневые тени на веки.

При этом на одном из кадров она лежала на боку на диване с открытым ртом, поместив руку на шею. На другом фото модель позировала на спине, засунув большой палец под юбку.

В январе парикмахер и стилист Игги Росалес показал Стеллу Максвелл полуобнаженной во время укладки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Захарова заявила о готовности Европы подобострастно прогнуться под Трампа

      На Украине поблагодарили Азербайджан за помощь

      Лучшая подруга Ирины Шейк в откровенных позах снялась в бюстгальтере и чулках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше