Минобороны показало кадры отражения контратаки ВСУ в Курской области

МО РФ опубликовало видео уничтожения атаковавшей бронетехники ВСУ под Курском

Министерство обороны России показало кадры отражения контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео оборонное ведомство предоставило в распоряжение «Ленты.ру».

На продемонстрированных Минобороны кадрах видно, как FPV-дроны наносят удары по украинским танкам, среди прочего оснащенным противодронными сетками-навесами. Несмотря на наличие такой защиты дроны достигали цели, так как били в незащищенные участки машин.

Отмечается, что часть использованных дронов была не на радиоуправлении, а запускалась при помощи оптоволоконных кабелей.

В боях с ВСУ были задействованы силы морской пехоты Черноморского флота.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно ранее 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.

По одной из версий, действиями в Курской области Киев пытается вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров.