Guardian: Странам ЕС придется брать займы для увеличения расходов на оборону

Странам-членам Европейского союза (ЕС) придется брать новые займы из-за невозможности найти средства для увеличения расходов на оборону. Такое развитие событий предрек старший научный сотрудник Центра европейской политики Пол Тэйлор в расследовании для британского издания The Guardian.

В качестве примера Тэйлор привел Германию, которая в 2022 году создала специальный фонд из национальных займов. По мнению эксперта, в связи с этим при сохранении нынешних расходов на оборону Берлин столкнется с годовым дефицитом бюджета в 30-40 миллиардов евро.

Тэйлор отмечает, что, в случае увеличения расходов на оборону для стран-членов Североатлантического альянса (НАТО), страны Европы столкнутся с еще более острой нехваткой денег. В качестве решения проблемы эксперт предложил Западу создать общеевропейский фонд на 500 миллиардов евро.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что организации по обороне европейских стран, в том числе Североатлантический альянс, не могут функционировать без США. Он также выразил «абсолютную убежденность» в том, что напряженность между США и Канадой не повлияет на НАТО и на обороноспособность альянса.