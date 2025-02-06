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07:34, 6 февраля 2025Экономика

Назван главный покупатель российского мороженого

РИА Новости: Главным покупателем российского мороженого стал Казахстан
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

По итогам 2024 года главным покупателем российского мороженого стал Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В прошлом году Казахстан закупил российское мороженое на общую сумму в 19,8 миллиона долларов. В тройку крупнейших импортеров также вошли Узбекистан (5,2 миллиона долларов, плюс 12 процентов) и Китай (2,7 миллиона). При этом КНР сильнее всех нарастила объемы импорта — почти на 799 тысяч в денежном выражении. В топ-5 рейтинга оказались Азербайджан (1,6 миллиона долларов), Киргизия (864 тысячи, прирост в 1,5 раза).

Вторую пятерку главных покупателей российского лакомства возглавила Грузия (спад в 1,8 раза), закупившая продукцию на сумму в 600 тысяч долларов. На седьмом месте оказался Израиль (565 тысяч), на восьмом — США (516,7 тысячи, плюс 21 процент), на девятом — Армения (476 тысяч), а топ-10 замкнула Сербия, импортировавшая мороженое на 249 тысяч долларов.

Ранее аналитики центра «Агроэкспорт» сообщили о заметном росте доходов российских экспортеров от продаж мороженого. По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года показатель увеличился на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг почти 55 миллионов долларов. Большая часть поставок (35 процентов), как уточнили в организации, пришлась на Казахстан, Белоруссию (18 процентов), а также Узбекистан и Монголию (по 11 процентов).

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