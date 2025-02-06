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20:25, 6 февраля 2025Бывший СССР

Около половины украинцев заявили о неправильном развитии ситуации в стране

Около половины украинцев заявили, что ситуация в стране развивается неправильно
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Около половины граждан Украины заявили, что ситуация в стране развивается неправильно. Об этом говорят данные опроса социологической группы «Рейтинг», пишет РИА Новости.

49 процентов респондентов сообщили, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, 35 процентов считают, что в правильном. Отмечается, что большинство украинцев заявили, жизнь ухудшилась в нескольких сферах: в экономической (80 процентов), в политической (62 процента) и в материалом положении семьи (60 процентов).

Ранее стало известно, что каждый второй украинец перестал думать о светлом будущем страны в составе Евросоюза (ЕС).

В ходе исследования Киевского международного института социологии (КМИС) выяснилось, что процентное соотношение тех, кто считает, что Украина будет процветающей страной в составе ЕС, в октябре 2022 года составляло до 88 процентов, в декабре 2023-го — 73 процента. В декабре 2024 года данный показатель упал до 55 процентов.

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