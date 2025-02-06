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18:19, 6 февраля 2025Мир

Орбан указал на обязательство со стороны ЕС по отношению к России

Премьер Венгрии Орбан: Решение ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре
Семен Александров (редактор)

Фото: Aris Oikonomou / Reuters

Решение Европейского союза (ЕС) вынуждает говорить о России как об агрессоре. На обязательство со стороны европейского объединения по отношению к России указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о российской агрессии», — сказал он, отметив, что таковой является лишь официальная позиция ЕС.

Ранее Орбан выступил против продолжения конфликта на Украине. По его словам, конфликт на Украине продолжать нельзя, а Брюсселю нужны перемены.

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