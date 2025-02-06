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10:16, 6 февраля 2025Силовые структуры

Останки более 250 убитых фашистами в годы войны нашли в Херсонской области

СКР: В Херсонской области нашли останки более 250 убитых фашистами в годы войны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-служба Следственного комитета РФ

На окраине Геническа в Херсонской области нашли станки 283 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Останки нашли следователи, криминалисты и поисковые отряды в одном из рвов. Уточняется, что среди убитых были пожилые люди, женщины, а также 45 детей. По данным ведомства, их захватчики пытали, а потом массово расстреливали и сбрасывали в противотанковые рвы.

Ранее Генпрокуратура заявила об установлении факта геноцида народов СССР в Херсонской области.

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