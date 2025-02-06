Падение младенца на пол из рук пьяной матери в Петербурге сняли на видео

Mash опубликовал момент падения трехмесячной девочки на пол в Петербурге

В сети появилось видео с моментом падения трехмесячной девочки из рук пьяной матери в Парголово Санкт-Петербурга. Ролик, снятый отцом ребенка, опубликовал Mash на Мойке в Telegram.

На кадрах видно, как женщина отходит от стола, держа младенца на руках, однако девочка выпадает, после чего слышен звук удара. «Ты что творишь?» — восклицает за кадром мужчина.

Как пишет издание, ролик снят около трех часов ночи. Этому предшествовала ссора супругов. Отец девочки начал фиксировать все на камеру, когда понял, что его жена с трудом стоит на ногах.

О происшествии стало известно утром 6 февраля. Сообщалось, что 21-летняя мать дважды уронила трехмесячную дочь на кафельный пол. В результате младенца доставили в больницу с ушибом головного мозга, вдавленным переломом левой теменной кости и линейным переломом правой теменной кости. Состоянии девочки оценивается как средней тяжести.