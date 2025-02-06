Первая группа опасных нелегалов прибыла в Гуантанамо

В Гуантанамо прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов

Первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов прибыла на территорию военно-морской базе Гуантанамо. Об этом сообщило Министерство обороны США на своем сайте.

«10 особо опасных лиц в настоящее время размещаются в пустующих следственных изоляторах. Иммиграционная и таможенная полиция США принимает эту меру для обеспечения безопасного и надежного содержания под стражей этих лиц до тех пор, пока их не смогут перевезти в страну происхождения или другое подходящее место назначения», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что данная мера является временной. В дальнейшем Минобороны США совместно с другими ведомствами планирует ускорить решение вопроса по депортации мигрантов.

Ранее сообщалось, что переоборудование поля для гольфа на военно-морской базе в заливе Гуантанамо позволит разместить шесть тысяч нелегальных мигрантов. В свою очередь, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья отметил, что решение властей США заключить в тюрьму мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо демонстрирует презрение американских властей к человеческим условиям и международному праву.