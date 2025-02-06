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19:05, 6 февраля 2025Путешествия

Пилот сделал предложение своей девушке во время полета и привел в восторг пассажиров

New York Post: Пилот Aeromexico сделал предложение девушке во время полета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @mertrevi

Пилот авиакомпании Aeromexico сделал предложение своей девушке во время полета и привел в восторг пассажиров самолета. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что на высоте 9 тысяч метров Норма Басурто, сидевшая в первом классе, услышала по громкоговорителю свое имя. Ее бойфренд, который работал пилотом на этом рейсе, признался ей в своих чувствах: «Сегодня на борту человек, изменивший мою жизнь. Она — мой второй пилот в любви и в жизни».

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Затем он вышел из кабины и направился по проходу к пораженной Басурто. Пилот опустился на одно колено и спросил возлюбленную, выйдет ли она за него замуж. Девушка ответила согласием.

Ранее пассажир самолета сделал предложение девушке во время дебоша незнакомого попутчика на борту. Уточняется, что неожиданная сцена произошла во время рейса из Пенсильвании в Майами.

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