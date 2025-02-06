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11:16, 6 февраля 2025Мир

Помощники Трампа решили смягчить предложения президента по Газе

Bloomberg: Помощники Трампа пытаются смягчить предложения президента по Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Al-Basos / Reuters

Помощники президента США Дональда Трампа пытаются смягчить озвученные политиком предложения по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заметило агентство, команда американского лидера дала понять, что заявления Трампа о переселении палестинцев из Газы и установлении американского контроля над сектором является лишь «творческим мышлением вслух».

Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что президент «не взял на себя обязательство ступить на землю Газы». Она также указала, что перемещение палестинцев может быть лишь временным, а не постоянным переселением.

«Вот кто такой президент Трамп. Вот почему американский народ избрал его, и его цель — прочный мир на Ближнем Востоке для всех людей в регионе», — сказала Ливитт журналистам в ходе брифинга.

Государственный секретарь Марко Рубио выступил с аналогичным предостережением во время остановки в Гватемале, заявив, что Трамп хочет, чтобы США играли ведущую роль в восстановлении Газы, а не владели ею.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что США «очень далеки» от развертывания военных сил в секторе Газа.

Ранее Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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