Популярная телезвезда показала фигуру в ярком бикини

Популярная телезвезда Софи Касаи показала фигуру в ярком бикини на Бали

Бритнаская телезвезда Софи Касаи показала фигуру в ярком бикини. Кадры со съемок шоу TOWIE на Бали публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость предстала перед камерами в розовом купальнике с цветочным и анималистичным принтом и мини-юбке из того же комплекта. При этом в руках популярный инфлюэнсер держала плетеную сумку. Свой образ участница шоу дополнила множеством украшений, в том числе подвесками и ожерельем на талии.

Ранее в феврале 39-летняя российская модель также показала фигуру в бикини. Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, позировала в крошечном синем бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией.