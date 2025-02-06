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07:25, 6 февраля 2025Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

Появились кадры из атакованного ВСУ Приморско-Ахтарска Краснодарского края
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Приморско-Ахтарска Краснодарского края, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 6 февраля. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышен жужжащий звук мотора беспилотника, который ночью пролетает мимо автора видео. «Опять летит», — раздается голос за кадром.

Очевидцы рассказали, что они слышали минимум трех беспилотников. Предварительно, цель атаки ВСУ на Кубань — военный аэродром. Других подробностей о ситуации там не привели, официально власти ситуацию не комментировали.

По информации Минобороны, над Краснодарским краем за ночь сбили шесть беспилотников. Всего ночью над Россией перехватили 28 летательных аппаратов, под удар попали Ростовская и Астраханская области, дроны также перехватили над Азовским морем.

ЖЗЛ
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