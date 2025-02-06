Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

Появились кадры из атакованного ВСУ Приморско-Ахтарска Краснодарского края

В сети появились кадры из Приморско-Ахтарска Краснодарского края, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 6 февраля. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышен жужжащий звук мотора беспилотника, который ночью пролетает мимо автора видео. «Опять летит», — раздается голос за кадром.

Очевидцы рассказали, что они слышали минимум трех беспилотников. Предварительно, цель атаки ВСУ на Кубань — военный аэродром. Других подробностей о ситуации там не привели, официально власти ситуацию не комментировали.

По информации Минобороны, над Краснодарским краем за ночь сбили шесть беспилотников. Всего ночью над Россией перехватили 28 летательных аппаратов, под удар попали Ростовская и Астраханская области, дроны также перехватили над Азовским морем.