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11:56, 6 февраля 2025Экономика

«ВкусВилл» запустил магазины с доступом по QR-коду

«ВкусВилл» запустил в Санкт-Петербурге магазины с доступом по QR-коду ночью
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Торговая сеть «ВкусВилл» запустила в Санкт-Петербурге круглосуточные магазины нового формата, который предусматривает работу в ночное время без продавцов с доступом для покупателей по QR-коду. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РБК.

В таких точках установлен магнитный замок с планшетом. Когда продавец покидает работу, то активирует его. Чтобы попасть внутрь, покупатель должен отсканировать QR-код, после чего можно выбрать товары и оплатить их на кассе самообслуживания.

В компании указали, что это первый российский опыт продаж продуктов без продавцов с идентифицируемым входом. Идею позаимствовали в Южной Корее, где такой формат торговли активно развивается.

Пилотный проект в Москве и Подмосковье показал, что торговля без продавцов не приводит к росту воровства или вандализма со стороны покупателей, то есть заметного влияния на процент невыясненных потерь не наблюдается. В то же время в магазинах с ночной работой прирост выручки составил семь процентов.

Всего в Москве и области работают 80 ночных магазинов «ВкусВилл». Санкт-Петербург станет первым регионом, где сеть начнет масштабировать этот проект. В прошлом крупнейшие российские ретейлеры экспериментировали с форматами магазинов без продавцов, но дальше тестирования новой концепции ни один из этих проектов не пошел.

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