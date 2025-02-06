Россиян предупредили о последствиях неверного использования бытовой техники

Физик Юрасов: Бытовая техника может стать причиной пожара

Неверное использование бытовой техники может стать причиной пожара, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Одним из факторов повышенной пожароопасности он назвал неисправности и дефекты оборудования.

«Износ проводки со временем может приводить к потере защитных свойств изоляции, что чревато короткими замыканиями и перегревом, — объяснил эксперт. — Ошибки при сборке прибора приводят к неправильному функционированию и возникновению искр или перегрева».

Другой фактор, по его словам, — неправильное использование. В частности, речь идет о подключении большого числа устройств к одной розетке, оставление включенных приборов без присмотра на длительный период и использование неподходящих аксессуаров, таких как шнуры питания или переходники.

«Повышает риск пожароопасности и отсутствие регулярного обслуживания. Накопление пыли и грязи внутри устройства препятствует нормальной циркуляции воздуха, что ведет к перегреву и возможному возгоранию. Также забитые фильтры снижают эффективность работы кондиционеров, пылесосов и других приборов, — предупредил Юрасов. — К перегреву может привести и недостаточная смазка движущихся частей».

Росту пожароопасности, добавил эксперт, способствуют также высокая температура окружающей среды и повышенная влажность. Влажность приводит к коррозии металлических частей и ухудшает изоляцию электропроводки.

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