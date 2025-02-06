Россиянку с четырехлетним сыном сбили на пешеходном переходе

Жительницу Петербурга с четырехлетним сыном сбили на пешеходном переходе

Жительницу Санкт-Петербурга с четырехлетним сыном сбили на пешеходном переходе в Приморском районе. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал 78.ru.

На представленном видеоролике видно, как россиянка с ребенком пересекают дорогу. Внезапно в них врезается фургон. Женщину с мальчиком от удара отбрасывает на несколько метров.

По сведениям 78.ru, в результате случившегося детсадовец получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадину конечности, ушиб верхней губы. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту инцидента организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае женщина и четырехлетний ребенок не выжили в лобовом ДТП.