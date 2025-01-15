Женщина и четырехлетний ребенок стали жертвами лобового ДТП с грузовиком в регионе России

В Красноярском крае женщина и четырехлетний ребенок не выжили в лобовом ДТП

Женщина и четырехлетний ребенок стали жертвами ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

ДТП произошло на участке трассы Р-255 «Сибирь». Водитель легкового автомобиля, в котором находились женщина и ребенок, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По ней в это время ехал грузовик.

В результате лобового столкновения легковой автомобиль получил серьезные повреждения. О состоянии обоих водителей не сообщается.

Ранее ДТП с тремя жертвами произошло в Краснодарском крае. Помимо двоих мужчин, спасти не удалось девушку-подростка. Все они находились в салоне отечественного автомобиля, водитель которого не справился с управлением и съехал с трассы.