Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на херсонском направлении

Сальдо: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, цель поразили из орудия 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» артиллеристы-казаки группировки войск «Днепр» Вооруженых сил (ВС) России. Губернатор отметил, что украинских военных обнаружили операторы воздушной разведки, когда они подъезжали к зданию, где вскоре появилась антенна управления FPV-дронами.

«Это очередная из множества целей, уничтоженных казаками-артиллеристами в ходе СВО. За неизменное мужество и результативную боевую работу личный состав расчета награжден медалями Суворова», — сообщил он.

Ранее российский беспилотник группировки войск «Днепр» снял на видео строительство масштабной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона. На представленной записи с воздуха заметно строительство сети укрепрайонов у города, а также позиции украинских войск и ходы сообщения между ними.