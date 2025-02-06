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08:25, 6 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные выбили ВСУ с позиций у границы Белгородской области

Марочко: ВС России выбили ВСУ с позиций у границы Белгородской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Unsplash

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций, расположенных вблизи границы Белгородской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«После нанесения поражения ВСУ российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области. Также на двух участках фронта силы РФ форсировали водную преграду и создали плацдарм для дальнейшего продвижения», — рассказал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, российские военные улучшили ситуацию на участке границы протяженностью около 1,5 километров.

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