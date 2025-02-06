Российские военные выбили ВСУ с позиций у границы Белгородской области

Марочко: ВС России выбили ВСУ с позиций у границы Белгородской области

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций, расположенных вблизи границы Белгородской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«После нанесения поражения ВСУ российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области. Также на двух участках фронта силы РФ форсировали водную преграду и создали плацдарм для дальнейшего продвижения», — рассказал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, российские военные улучшили ситуацию на участке границы протяженностью около 1,5 километров.