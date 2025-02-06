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11:28, 6 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили скопление бойцов ВСУ под Часовым Яром

Артиллеристы бригады «Север-V» уничтожили скопление бойцов ВСУ под Часовым Яром
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Артиллеристы бригады «Север-V» Добровольческого корпуса российских войск уничтожили скопление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил представитель добровольцев.

«В ходе разведки в окрестностях Часова Яра операторы бригады "Север-V" засекли группу украинских военнослужащих. По ней незамедлительно был нанесен удар», — приводятся в публикации слова представителя бригады.

Отмечается, что украинские военные попытались спрятаться после первой атаки, но были накрыты массированным огнем из артиллерии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе российских войск по академии Нацгвардии Украины в Харькове. По его словам, среди попавших под удар были офицеры батальона «Лють» Национальной полиции Украины и представители стран НАТО.

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