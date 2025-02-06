Российский музыкант выпал из окна во время обыска

В Петербурге екатеринбургский музыкант Стройкин выпал из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 58-летний музыкант из Екатеринбурга Вадим Стройкин выпал из окна квартиры во время обыска. Об этом сообщает «КП в Петербурге» со ссылкой на источник.

По данным издания, правоохранители нагрянули к нему в квартиру и стали проводить обыск в рамках дела по экстремистской статье, в этот момент музыкант отошел в свободную комнату и выпал из окна. В результате он не выжил.

По словам источника, Следственный комитет проводит проверку.

Ранее сообщалось, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста сооснователю уральской группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину до 11 марта.