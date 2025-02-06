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14:22, 6 февраля 2025Наука и техника

Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби

«Калашников» впервые представит САО «Лотос» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Паньшин / РИА Новости

Российское самоходное орудие «Лотос» впервые представят на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«120-миллиметровое перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос", разработанное Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (АО "ЦНИИТОЧМАШ", концерн "Калашников"), впервые покажут иностранным специалистам на выставке IDEX 2025», — говорится в сообщении.

«Лотос» может десантироваться с самолетов в полностью боеготовом состоянии с боевым расчетом внутри. САО разрабатывали в качестве замены установки «Нона-С», которую приняли на вооружение в 1980-м году. «Лотос» превосходит предшественника по дальности стрельбы, возимому боезапасу и показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда.

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В ноябре 2024 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что САО «Лотос», которое построили для нужд Воздушно-десантных войск России, направили на государственные испытания.

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