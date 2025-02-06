«Самая сексуальная в мире волейболистка» в бикини прокатилась на лошади

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», в откровенном виде прокатилась на лошади. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась с фанатами видео с конной прогулки. Так, на размещенных кадрах Симмонс предстала в белом бикини и полупрозрачных штанах с орнаментом. Ее образ дополнила зеленая бейсболка, а также золотой чокер и ожерелье с массивной подвеской.

В январе сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети также прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов. Тогда для фотосессии спортсменка решила примерить облегающие брюки и пиджак.