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13:21, 6 февраля 2025Культура

SHAMAN назвал имя самого крутого рок-н-рольщика в мире

Певец SHAMAN назвал самым крутым рок-н-рольщиком князя Владимира до Крещения
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал о своих эмоциях на съемках этно-оперы «Князь Владимир». Комментарий артиста приводит издание Life.ru.

По словам Дронова, ему было интереснее играть князя Владимира Святославича до кКрещения, поскольку исполнять роль язычника оказалось веселее и можно было «выпустить всех своих демонов». «Князь Владимир до принятия христианства был самым крутым рок-н-рольщиком в мире», — считает музыкант.

Этно-опера продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир» рассказывает о роли Владимира Святославича в Крещении Руси и объединении русских земель. Главную роль исполнил SHAMAN, также в представлении заняты солист группы «Любэ» Николай Расторгуев (воевода Федор), певица Соя (Рогнеда, жена Владимира) и сам Матвиенко (скандинавский бог Один).

Ранее SHAMAN рассказал о своих отношениях с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

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