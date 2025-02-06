SHAMAN назвал имя самого крутого рок-н-рольщика в мире

Певец SHAMAN назвал самым крутым рок-н-рольщиком князя Владимира до Крещения

Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал о своих эмоциях на съемках этно-оперы «Князь Владимир». Комментарий артиста приводит издание Life.ru.

По словам Дронова, ему было интереснее играть князя Владимира Святославича до кКрещения, поскольку исполнять роль язычника оказалось веселее и можно было «выпустить всех своих демонов». «Князь Владимир до принятия христианства был самым крутым рок-н-рольщиком в мире», — считает музыкант.

Этно-опера продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир» рассказывает о роли Владимира Святославича в Крещении Руси и объединении русских земель. Главную роль исполнил SHAMAN, также в представлении заняты солист группы «Любэ» Николай Расторгуев (воевода Федор), певица Соя (Рогнеда, жена Владимира) и сам Матвиенко (скандинавский бог Один).

Ранее SHAMAN рассказал о своих отношениях с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.