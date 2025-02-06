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07:23, 6 февраля 2025Бывший СССР

Силы ПВО уничтожили беспилотник Shark ВСУ

Минобороны России: ПВО уничтожила беспилотник Shark ВСУ в небе над ДНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный беспилотник Shark Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что зенитчики постоянно меняют огневые позиции из-за высокой интенсивности применения противником беспилотников-разведчиков — поэтому они не задерживаются на одном месте и не позволяют бойцам обнаружить боевые машины.

По словам командира зенитно-ракетной батареи Олега Колотовкина, «обстановка нормальная, позитивная, БПЛА летают каждый день».

Ранее сообщалось, что 5 февраля в период с 19:00 до 20:00 средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря.

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