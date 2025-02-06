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20:34, 6 февраля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело после обнаружения матери с сыном без признаков жизни

В Пермском крае нашли тела женщины и ее сына со следами насилия
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Пермском крае возбудили дело после обнаружения мужчины и женщины без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

6 февраля в квартире дома в поселке Северный Коммунар Сивинского района нашли 86-летнюю мать и ее 52-летнего сына. Следователи осмотрели место происшествия, назначали экспертизы и допросили свидетелей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Новой Москве задержали мужчину, выкинувшего знакомую из окна.

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