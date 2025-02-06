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22:38, 6 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

Депутат Водолацкий заявил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Красноармейск (украинское название Покровск) несколько дней назад.

«Уже несколько дней как подразделения ВСУ, которые держат сторону Красноармейска, остались без командования, потому что все руководство подразделений, от командира батальона и выше, перешло на территорию Днепропетровской области», — отметил парламентарий.

Стало известно, что российские войска практически окружили город с двух сторон, они блокируют пути снабжения, чтобы лишить украинских военных подвоза провизии, оружия и топлива.

Ранее сообщалось, что логистика группировки Вооруженных сил Украины под Красноармейском затруднена, поскольку российские войска взяли под огневой контроль главные дороги к городу. На серьезные проблемы со снабжением в беседе с агентством The Associated Press указал неназванный командир украинской армии, командующий взводом беспилотников.

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