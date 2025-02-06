Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 6 февраля 2025Бывший СССР

Центр по борьбе с дезинформацией Украины обвинил Маска в распространении фейков

СНБО Украины обвинил Маска в распространении дезинформации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) раскритиковал главу нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), предпринимателя Илон Маск и обвинил его в распространении фейков. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Ранее в сети появилась информация о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало визиты западных знаменитостей на Украину. Видео с этой информацией репостнул Маск в социальной сети X.

В Центре по борьбе с дезинформацией Украины заявили, что ролик является фейковым, а транслируемая в нем информация не является правдой. «Распространение подобной лжи дискредитирует и обесценивает поддержку Украины среди мировых лидеров и культурных деятелей», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Украина начиная с 2022 года стала крупнейшим бенефициаром USAID, она получила 27,2 процента средств организации. В частности, в 2022 году Украина получила от USAID 9,95 миллиарда долларов из 41,5 миллиарда общего бюджета организации. В следующем году объем помощи Киеву увеличился до 16,43 миллиарда долларов, а в 2024 году составил 6,05 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      В Курской области загорелся газопровод на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ

      В России высказались о четырехдневной рабочей неделе для одной категории населения

      Украина попыталась атаковать еще один регион России на фоне наступления в Курской области

      Следственные действия начались в доме пропавшего без вести бывшего мэра Самары и его жены

      У 18-летнего футболиста «Зенита» парализовало часть лица

      В Россотрудничестве рассказали о проблемах с регистрацией Русского дома в Азербайджане

      Косметолог раскрыла влияние филлеров из спермы рыб на кожу

      Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби

      Суд приговорил россиянина к 16 годам колонии за похищение и расправу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше