Центр по борьбе с дезинформацией Украины обвинил Маска в распространении фейков

СНБО Украины обвинил Маска в распространении дезинформации

Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) раскритиковал главу нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), предпринимателя Илон Маск и обвинил его в распространении фейков. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Ранее в сети появилась информация о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало визиты западных знаменитостей на Украину. Видео с этой информацией репостнул Маск в социальной сети X.

В Центре по борьбе с дезинформацией Украины заявили, что ролик является фейковым, а транслируемая в нем информация не является правдой. «Распространение подобной лжи дискредитирует и обесценивает поддержку Украины среди мировых лидеров и культурных деятелей», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Украина начиная с 2022 года стала крупнейшим бенефициаром USAID, она получила 27,2 процента средств организации. В частности, в 2022 году Украина получила от USAID 9,95 миллиарда долларов из 41,5 миллиарда общего бюджета организации. В следующем году объем помощи Киеву увеличился до 16,43 миллиарда долларов, а в 2024 году составил 6,05 миллиарда долларов.