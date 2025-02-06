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05:12, 6 февраля 2025Бывший СССР

Украина стала крупнейшим бенефициаром USAID

РИА Новости: Украина с 2022 года получила 27,2% средств USAID
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Украина начиная с 2022 года стала крупнейшим бенефициаром Агентства по международному развитию США (USAID), она получила 27,2 процента средств организации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты анализа данных портала ForeignAssistance.gov.

В частности, в 2022 году Украина получила от USAID 9,95 миллиарда долларов из 41,5 миллиарда общего бюджета организации. В следующем году объем помощи Киеву увеличился до 16,43 миллиарда долларов, а в 2024 году составил 6,05 миллиарда долларов.

Всего за три года США выделили Украине 32,4 миллиарда долларов, что составило 27,2 процента от общего объема финансовой помощи USAID.

Ранее сообщалось, что USAID помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от правительства США оружия.

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