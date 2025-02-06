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13:07, 6 февраля 2025Экономика

Центробанк назвал россиян преувеличивающими реальный размер инфляции

ЦБ: Россиянам свойственно замечать рост цен и активно реагировать на него
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Россиянам свойственно замечать рост цен и активно реагировать на него. Преувеличивающими реальный размер инфляции граждан назвал Центробанк.

В регуляторе полагают, что население склонно субъективно оценивать уровень личной инфляции, завышая его в 1,5-2 раза по сравнению с официальными показателями. Так например, по декабрьским опросам граждане считают, что цены выросли с начала 2024-го на 15,9 процента, в то время как данные Росстата говорят об инфляции в 9,52 процента.

«Людям свойственно замечать рост цен и активно реагировать на него, тогда как снижающиеся или стабильные цены обычно привлекают меньше внимания», — отметили представители ЦБ.

Опрошенные Центробанком экономисты расходятся в прогнозе по инфляции на конец 2025 года. Минимальная оценка ожидаемой инфляции в России на конец декабря оказалась на уровне 5,2 процента, а максимальная — 8,6 процента. Консенсус-прогноз подразумевает темпы роста потребительских цен в этом году на уровне 6,8 процента при целевом показателе 4 процента. Предыдущая оценка предполагала инфляцию к концу 2025 года в размере 6 процентов.

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