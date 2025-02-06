Экономисты из пула ЦБ резко разошлись в прогнозе по инфляции

Разброс прогнозов аналитиков ЦБ по инфляции на конец 2025 года составил 3,4 п.п.

Опрошенные Центробанком экономисты резко разошлись в прогнозе по инфляции в России на конец 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного регулятором.

Опрос проводился с 31 января по 4 февраля. Минимальная оценка ожидаемой инфляции в России на конец декабря оказалась на уровне 5,2 процента, тогда как максимальная — 8,6 процента. Таким образом, прогнозная вилка составила 3,4 процентного пункта (п.п.). Консенсус-прогноз экономистов из пула ЦБ подразумевает темпы роста потребительских цен в этом году на уровне 6,8 процента при целевом показателе в 4 процента. Предыдущая оценка предполагала инфляцию к концу 2025 года в 6 процентов.

Что касается среднегодовой ключевой ставки, то она, по мнению аналитиков, в 2025-м составит 20,5 процента. При этом разброс оценок оказался внушительным и по этому вопросу. Прогнозная вилка составила 7,1 п.п. Минимальная оценка предполагала среднегодовую ставку на уровне 16 процентов, максимальная — 23,1 процента.

Ранее в ЦБ спрогнозировали выход инфляции в России на пиковый уровень к апрелю 2025 года. До этого темпы роста потребительских цен в стране с большой долей вероятности будут ускоряться, считают в регуляторе. Подобной динамике будет способствовать проявления эффектов от рекордной ключевой ставки, которая в настоящее время находится на уровне 21 процента годовых. На этом фоне в ЦБ не исключили ее дополнительного повышения на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 14 февраля.