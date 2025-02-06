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01:32, 6 февраля 2025Мир

USAID обвинили в нарушении запрета финансирования программ иностранной помощи

Рубио: В USAID нарушали запрет финансирования программ иностранной помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Некоторые сотрудники Агентства по международному развитию США (USAID) нарушили запрет Госдепартамента о приостановке на 90 дней финансирования почти всех программ иностранной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС.

По его словам, после того, как приказы были выпущены, в агентстве «были индивидуумы, которые все еще пытались провести платежи». Рубио заявил, что сотрудники USAID не проявили должного уровня сотрудничества с новым руководством Госдепартамента. Он подчеркнул, что ведомству пришлось на это реагировать. «Это не благотворительность и не частные средства. Это средства американских налогоплательщиков», — отметил он.

Ранее американский бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления США Илон Маск заявил, что Агентство по международному развитию США сравнимо с клубком червей, в связи с этим его деятельность не будет возобновлена.

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