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17:46, 6 февраля 2025Экономика

В Европе заявили о незаинтересованности в увеличении поставок газа из России

Представитель ЕК Итконен: Мы не заинтересованы в увеличении поставок газа из РФ
Вячеслав Агапов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Европа не заинтересована в увеличении поставок российского газа. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, ее цитирует РИА Новости.

Итконен отказалась отвечать на вопрос журналистов, собирается ли Брюссель надавить на Киев ради возобновления транзита российских ископаемых энергоносителей в европейские страны, но подчеркнула, что объединение работает над планом по полному отказу от них.

«Я могу только подтвердить, что мы работаем, чтобы обеспечить безопасность энергетических поставок затронутым странам, но мы также всегда над этим работали, находились в контакте со Словакией, Венгрией и другими затронутыми странами… В ближайшее время мы выступим с планом по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Словакия начала получать российский газ в обход Украины. Прокачка ведется через «Турецкий поток», заявил глава словацкой газовой компании SPP Войтех Ференц, и она обойдется дороже из-за более высоких транзитных сборов.

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