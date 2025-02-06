В Госдуме дали прогноз по новому наступлению ВСУ в Курской области

Депутат Госдумы Картаполов: Новое наступление ВСУ под Курском будет безуспешным

Новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области будет безуспешным. Такой прогноз по атаке ВСУ в регионе, зафиксированной 6 февраля, дал депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал Shot.

Парламентарий подчеркнул, что активизация боевых действий в регионе станет одной из последних попыток президента Украины Владимира Зеленского улучшить условия для мирных переговоров с Россией.

«Она (попытка) будет безуспешной», — подытожил депутат.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.

По одной из версий, действиями в Курской области Киев пытается вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров.