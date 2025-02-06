Песков: Международные эксперты занимают однобокую позицию по Украине

Многие международные эксперты занимают однобокую позицию по вопросу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты, они сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков высказался о международных экспертах и структурах, инициировавших создание специального трибунала по неким «преступлениям России» на Украине. По его словам, эти же эксперты молчали о преступлениях украинского руководства, в связи с чем российская сторона не может «их как-то воспринимать, считать их экспертами».

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал создание трибунала, призвав главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «заткнуться».