Филиппо призвал устроить специальный трибунал для главы ЕК фон дер Ляйен и ЕС

Главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен нужно заткнуться, а также устроить ей и всему Европейскому союзу (ЕС) специальный трибунал. Такое мнение выразил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Урсула хочет устроить "специальный трибунал" России как раз тогда, когда мир [с Украиной] становится возможным! Даже украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании начать переговоры. Мы хотим "специального трибунала" для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС!» — отметил политик.

В частности, Филиппо обвинил главу Еврокомиссии в «Пфайзергейте» — судебном деле из-за отказа фон дер Ляйен публиковать личную переписку с руководством корпорации Pfizer о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро. Свой призыв лидер партии добавил хештегом с призывом к руководителю ЕК «заткнуться».

Ранее журнал Politico сообщал, что в ЕС «сыты по горло» руководством фон дер Ляйен. По словам парламентариев, вместо внятной и скоординированной внешней политики глава Еврокомиссии вмешивается в любой процесс, чем сбивает с толку партнеров Брюсселя в мире.