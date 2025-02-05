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19:21, 5 февраля 2025Мир

На Западе призвали фон дер Ляйен заткнуться

Филиппо призвал устроить специальный трибунал для главы ЕК фон дер Ляйен и ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен нужно заткнуться, а также устроить ей и всему Европейскому союзу (ЕС) специальный трибунал. Такое мнение выразил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Урсула хочет устроить "специальный трибунал" России как раз тогда, когда мир [с Украиной] становится возможным! Даже украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании начать переговоры. Мы хотим "специального трибунала" для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС!» — отметил политик.

В частности, Филиппо обвинил главу Еврокомиссии в «Пфайзергейте» — судебном деле из-за отказа фон дер Ляйен публиковать личную переписку с руководством корпорации Pfizer о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро. Свой призыв лидер партии добавил хештегом с призывом к руководителю ЕК «заткнуться».

Ранее журнал Politico сообщал, что в ЕС «сыты по горло» руководством фон дер Ляйен. По словам парламентариев, вместо внятной и скоординированной внешней политики глава Еврокомиссии вмешивается в любой процесс, чем сбивает с толку партнеров Брюсселя в мире.

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