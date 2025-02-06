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11:16, 6 февраля 2025Мир

В МИД Китая осудили позицию Трампа по Газе

Представитель МИД КНР Го Цзякунь: Газа не может быть объектом закона джунглей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Сектор Газа не может объектом закона джунглей, эта территория является неотъемлемой частью Палестины. Таким образом официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о переселении жителей анклава, его слова передает газета The Paper.

«Газа принадлежит палестинцам и является неотъемлемой частью территории Палестины. Она не может являться разменной монетой в политических сделках и не может стать объектом закона джунглей (...) Китай против принудительного переселения жителей Газы», — подчеркнул дипломат.

Го Цзякунь отметил, что Китай «решительно поддерживает законные национальные права палестинского народа». Кроме того, он подчеркнул, что принцип «палестинцы управляют Палестиной» является необходимым при послевоенном управлении Газой.

Ранее Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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