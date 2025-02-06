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12:56, 6 февраля 2025Экономика

В Петербурге построят новый мост через Неву

Власти Петербурга согласовали строительство нового моста через Неву
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга согласовал строительство нового моста через Неву. Соответствующая информация была опубликована на сайте госучреждения.

Разводной автодорожный мост в створе Фаянсовой и Зольной улиц станет частью широтной скоростной магистрали, пересекающей Неву. Он будет расположен рядом с существующим железнодорожным мостом. Ожидается, что высота конструкции от уровня земли составит приблизительно 9,8 метра. По проекту, кроме возведения моста, также предусмотрено строительство технического помещения без постоянного пребывания людей и ограждения с воротами и калитками. Начало работ запланировано на лето 2025 года.

Ранее в этот же день стало известно, что на северо-востоке Москвы появится новая автомагистраль. Дорога соединит улицы Академика Королева и Шереметьевскую.

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