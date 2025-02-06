В России рассказали об ответе на операцию НАТО в Балтийском море

Депутат Швыткин: Россия ответит на операцию НАТО «Балтийский часовой»

Россия не будет смотреть сквозь пальцы на операцию НАТО «Балтийский часовой», заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он добавил, что страна ответит на действия альянса усилением подразделений.

«НАТО принимает все более активные действия для эскалации напряженности не только в части украинского конфликта, но и в Балтийском море. Они хотят, чтобы оно стало внутренним морем блока НАТО, но Россия этого не позволит. Будут усилены различные подразделения, в том числе в части новейших видов вооружений. Но смотреть на это сквозь пальцы мы не станем», — подчеркнул политик.

Швыткин заявил, что Россия приложит усилия для сдерживания альянса, чтобы не допустить эскалации напряженности. Он подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО, потому что там проживают в том числе россияне.

«Страны блока ищут повод под разными предлогами усилить влияние на Балтике, но это приведет только к эскалации. Думаю, они должны осознать последствия своих действий», — заключил депутат.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Россия ответит на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой». Целью операции называется контроль за подводными коммуникациями.