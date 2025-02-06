В России стали чаще загрязнять воду

Гриниум: Число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12 %

За год число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы «Гриниум».

Чаще всего загрязнения происходят в июле, августе и марте. Всего экстремально высокому загрязнению подверглись 382 объекта, высокому загрязнению — 1090. Чаще всего загрязняли участок реки Тобол в Свердловской области — на его долю пришелся 481 случай, за ним следуют Ока в Московской области (164 случая), Дон в Ростовской области (102 случая), Вязьма в Смоленской области (94 случая) и Енисей в Красноярском крае (73 случая). По числу загрязнений лидерами стали Мурманская (120 случаев) и Калининградская (102 случая) области.

Чаще всего воду загрязняют ионами марганца и легкоокисляемыми органическими веществами, а также азотом нитритным и ионами цинка.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме 9 тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма.